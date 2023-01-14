Небензя запросил заседание СБ ООН из-за гонений на УПЦ со стороны Киева

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о просьбе провести заседание Совета безопасности ООН на 17 января из-за преследования инакомыслящих на Украине, а также из-за гонений на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).



— В последнее время к преследованию инакомыслящих и лидеров оппозиции добавилось еще и стремление уничтожить единственную каноническую церковь на Украине — Украинскую православную церковь, — отметил Небензя.

Постпред также напомнил, что подобные действия будут иметь серьезные последствия для регионального мира и безопасности. Небензя считает, что «ситуация заслуживает пристального внимания членов СБ». Поэтому Россия просит японское председательство назначить отдельное заседание СБ по этой теме на вторую половину дня 17 января.



Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что постпредство страны при организации инициирует проведение 17 января заседания Совета Безопасности всемирной организации по Украине. Дипломат тогда отметил, что не будет распространять подробности встречи.



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Илина Хакимова