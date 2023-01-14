Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах
«Рубин» объявил расписание матчей на зимних сборах. Всего запланировано четыре этапа подготовки. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Расписание контрольных матчей «Рубина»:
- 18 января. «Рубин» — «Акрон»;
- 21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);
- 28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;
- 1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);
- 5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;
- 12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;
- 16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;
- 19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;
- 20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;
- 26 февраля. «Рубин» — «Шинник».
«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.
Генеральным директором ООО «Рубин» на этой неделе был назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов. Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.
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