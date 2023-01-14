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Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах

12:25, 14.01.2023
Определились соперники «Рубина» по контрольным матчам на сборах
Фото: ФК "Рубин"

«Рубин» объявил расписание матчей на зимних сборах. Всего запланировано четыре этапа подготовки. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Расписание контрольных матчей «Рубина»:

  • 18 января. «Рубин» — «Акрон»;
  • 21 января. «Рубин» — «Берое» (Болгария);
  • 28 января. «Рубин» — «Крылья Советов»;
  • 1 февраля. «Рубин» — «Навбахор» (Узбекистан);
  • 5 февраля. «Рубин» — «Уфа»;
  • 12 февраля. «Рубин» — «Краснодар-2»;
  • 16 февраля. «Рубин» — «Ахмат»;
  • 19 февраля. «Рубин» — ЦСКА;
  • 20 февраля. «Рубин» — «Нефтехимик»;
  • 26 февраля. «Рубин» — «Шинник».
Фото: ФК «Рубин»

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

Генеральным директором ООО «Рубин» на этой неделе был назначен заслуженный работник физической культуры и спорта Татарстана Александр Айбатов. Также «Рубин» официально представил руководителя Управления ФНС по Татарстану Марата Сафиуллина в качестве президента клуба. Он же возглавил его попечительский совет.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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