В Казани затопило ТЦ «Караван»
В Казани затопило ТЦ «Караван» на улице Спартаковской, 2. Об этом сообщили пользователи в социальных сетях.
На кадрах, выложенных пользователями, видно, как сотрудники торгового комплекса ходят по этажам в резиновой обуви и убирают воду подручными средствами.
Вода мощной струей льется из труб в стене. Автор поста указывает, что затопило все отделы ТЦ.
Минувшей ночью в Казани на сетях МУП «Водоканал» произошла авария, в результате которой вода затопила почти 2,5 км дорог — с ул. Дубравной до проспекта Победы. Воду остановили около 02.00. Водоснабжение отключили в двух административных зданиях, однако удалось избежать отключения в жилых домах. Работа на участках продолжается до сих пор — работники откачивают воду и убирают наледь.
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