Владимир Путин прибыл в Уфу на церемонию прощания с первым президентом Башкирии

Фото: скриншот трансляции

Российский лидер Владимир Путин посетил церемонию прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым, пишет «РИА Новости». Она проходит в Уфе.

Муртаза Рахимов умер 11 января. Ему было 88 лет. Президентом Башкирии он был с 1993 по 2010 годы. Похоронят его на мусульманском кладбище Уфы.

После смерти Муртазы Рахимова в Башкирии создали госкомиссию по организации его похорон. Ее возглавляет глава республики Радий Хабиров. Он поручил правительству региона, Госсобранию — Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района внести предложения по увековечению памяти Муртазы Рахимова.

скриншот трансляции

Церемония прощания проходила в Государственном концертном зале «Башкортостан». Ее посетили и первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, и действующий президент республики Рустам Минниханов.



— Долгие годы мы работали с ним параллельно. И соревновались, и ревновали, не спорили, но общий язык находили, хотя с ним и со мной находить общий язык непросто бывало. Почему? Потому что работа есть работа, — сказал Минтимер Шаймиев на церемонии прощания.



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Татьяна Демина