Названы самые читающие районы и города Татарстана

Казанцы, а также жители Чистополя и Набережных Челнов стали самыми активными подписчиками газет и журналов первого полугодия 2023 года. Особенно много любителей почитать также нашлось среди жителей муниципальных районов — здесь в лидеры по плотности подписки на тысячу жителей вышли Сармановский, Балтасинский и Муслюмовский районы. Об этом говорится в пресс-релизе «Почты России».

Также отмечается, что всего на первое полугодие нового года татарстанцы оформили подписку на более 753,5 тысячи экземпляров журналов и газет.

Особым спросом у читателей пользовались такие газеты, как: «Акчарлак» (свыше 23 тыс. экземпляров), «Ирек майданы» (свыше 26 тыс. экземпляров) и «Казанские ведомости» (свыше 19 тыс. экземпляров).

Напомним, в конце апреля 2021 года сообщалось, что Татарстан занял девятое место среди самых читающих регионов России.

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Антон Гаврилов