Татарстан попал в топ-10 самых читающих регионов России — список любимых книг

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан занял девятое место среди самых читающих регионов России. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных абонентов, использующих сервис «МегаФон Книги».



Среди читателей женщин на 40% больше, чем мужчин. Больше всего электронными библиотеками в Татарстане пользуются абоненты в возрасте 35—37 лет, и только 5% — люди старше 70 лет.

Самыми популярными электронными и аудиокнигами в первом квартале стали «Подсознание может все!» Джона Кехо, «Пять языков любви» Гэри Чепмена и «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. У мужчин одной из любимых книг является «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, у женщин — «Стань счастливым за 21 день. Самый полный курс любви к себе» Луизы Хей. Но в основном татарстанцы читают современную российскую и зарубежную прозу, детективы, фэнтези и любовные романы.



Востребованными писателями стали создательница персонажа Анастасии Каменской Александра Маринина и автор фэнтези Марина Суржевская.

Места с первое по восьмое в общем рейтинге самых читающих регионов заняли Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Самарская область, Башкортостан, Дагестан, Ростовская область, Краснодарский край, Свердловская область. Топ-10 замыкает Чечня.

В конце прошлого года Казань оказалась в списке городов-лидеров по числу онлайн-заказов книг. Помимо столицы Татарстана, в рейтинг попали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург.