Казанская теннисистка Вероника Кудерметова снялась с полуфинала турнира в Австралии из-за травмы

Теннисистка из Казани Вероника Кудерметова не сможет сыграть в полуфинале турнира в австралийской Аделаиде из‑за травмы левого бедра. Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Накануне Кудерметова обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.

25‑летняя россиянка должна была встретиться с Белиндой Бенчич из Швейцарии в матче за выход в финал.

Фото: pixabay.com

Напомним, в начале ноября Вероника Кудерметова выиграла итоговый турнир WTA в парном разряде вместе с Элис Мертенс из Бельгии. Соревнования прошли в США в Форт-Уэрте. Таким образом, Кудерметова стала седьмой россиянкой в истории, выигравшей титул в парном разряде на итоговом турнире WTA.

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Айрат Назипов