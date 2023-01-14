Исследование: в 2022 году казанские водители стали менее вежливыми
Москвичи оценивают вежливость столичных водителей на 3,5 балла из пяти возможных. Петербуржцы оценили поведение городских водителей на 3,4 балла. Казанских водителей жители столицы РТ удостоили 2,7 балла — в 2021 году данный показатель находился на отметке в 3,3 балла и в 2,9 балла у пешеходов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Особенно низкие баллы культуры поведения у водителей Новосибирска. Там по мнению горожан данный показатель не может быть больше 2,7 балла из 5.
Несколько отличается позиция со стороны водителей. По их мнению, самые вежливые водители живут в Красноярске — их поведение опрошенные оценили в 3,7 балла. На втором месте Екатеринбург (здесь культуре вождения отдали 3,6 балла из пяти). Третье место заняла Самара — местные водители оценили культуру вождения своих «собратьев по трассе» в 3,4 балла.
Аналитики также выяснили, что пешеходы оценивают поведение водителей исходя из следующих критериев: соблюдение правил парковки в городской черте, соблюдение скоростного режима, готовность пропускать граждан, переходящих улицу по пешеходному переходу. Также горожане смотрят и на то насколько аккуратно водители водят автомобиль в дождливую погоду, когда на улице слякоть.
Среди водителей особенно много нареканий вызывают шоферы, которые не включают «поворотники», громко слушают музыку и не слышат других водителей.
Напомним, в начале ноября 2022 года эксперты сервиса «Автотека» в ходе исследования выяснили, что в Казани практически все водители (94%) уверены в своих знаниях правил дорожного движения.
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