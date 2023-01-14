Исследование: в 2022 году казанские водители стали менее вежливыми

Фото: Владимир Васильев

Москвичи оценивают вежливость столичных водителей на 3,5 балла из пяти возможных. Петербуржцы оценили поведение городских водителей на 3,4 балла. Казанских водителей жители столицы РТ удостоили 2,7 балла — в 2021 году данный показатель находился на отметке в 3,3 балла и в 2,9 балла у пешеходов. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Особенно низкие баллы культуры поведения у водителей Новосибирска. Там по мнению горожан данный показатель не может быть больше 2,7 балла из 5.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Несколько отличается позиция со стороны водителей. По их мнению, самые вежливые водители живут в Красноярске — их поведение опрошенные оценили в 3,7 балла. На втором месте Екатеринбург (здесь культуре вождения отдали 3,6 балла из пяти). Третье место заняла Самара — местные водители оценили культуру вождения своих «собратьев по трассе» в 3,4 балла.

Аналитики также выяснили, что пешеходы оценивают поведение водителей исходя из следующих критериев: соблюдение правил парковки в городской черте, соблюдение скоростного режима, готовность пропускать граждан, переходящих улицу по пешеходному переходу. Также горожане смотрят и на то насколько аккуратно водители водят автомобиль в дождливую погоду, когда на улице слякоть.

Среди водителей особенно много нареканий вызывают шоферы, которые не включают «поворотники», громко слушают музыку и не слышат других водителей.



Напомним, в начале ноября 2022 года эксперты сервиса «Автотека» в ходе исследования выяснили, что в Казани практически все водители (94%) уверены в своих знаниях правил дорожного движения.



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Антон Гаврилов