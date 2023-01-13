В России начали разработку вакцины от штамма COVID-19 «кракен»

Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от «кракена». Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

— Начали собирать новую вакцину, в виде конструкции начали делать. Она будет против вариантов с буквой Х — XBB и XBВ.1.5 («кракен»). Не знаю, как быстро вариант XBВ.1.5 будет распространяться, но вакцину надо делать быстро, — цитирует его «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, накануне стало известно о выявлении «кракена» на территории России. По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксирован в Пензенской области.

Казанский ученый Альберт Ризванов рассказал, что новый штамм считается самым заразным вариантом коронавируса. Но, по его мнению, «кракен» вызывает более легкое течение заболевания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов