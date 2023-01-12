В России выявили первый случай заражения подвидом омикрон-штамма COVID-19 «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новый подвариант омикрон-штамма COVID-19, получивший название «кракен», выявили в России. Он зафиксирован в Пензенской области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма «омикрон», но доминирующей остается линия «омикрона» ВА.5. Так, вариант «дельта» доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022-го. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что лаборатории Роспотребнадзора продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в России и ряде сопредельных государств. На сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов COVID-19.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной̆ биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков назвал слабым новый штамм COVID-19 «кракен». По мнению специалиста, особенно сильно влиянию вируса подвержены люди со слабым иммунитетом. Чумаков также сравнил «кракен» с «омикроном», на который организм пациентов реагировал по-разному.



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Айрат Назипов