Казанский ученый оценил опасность пришедшего в Россию штамма COVID-19 «кракен»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ученый КФУ Альберт Ризванов рассказал о новом подварианте омикрон-штамма COVID-19, получившем название «кракен». По его мнению, этот штамм считается самым заразным вариантом коронавируса.

— Во-первых, из-за мутаций поверхность вируса изменилась так, что иммунитет, который организм выработал в ответ на вакцины или встречу с другими штаммами коронавируса, хуже узнает новый вариант. Во-вторых, «кракен» лучше передается от клетки к клетке: это приводит к тому, что вирус легче проникает в клетку и быстрее заражает ее, — цитирует Ризванова пресс-служба КФУ.

Как отметил профессор, несмотря на заразность, «кракен» вызывает более легкое течение заболевания.

— Пока нет данных, которые бы свидетельствовали, что заболевание изменило характер своего течения. Это очень хорошо. Если бы произошло совмещение высокой инфекционности и летальности, все могло бы быть очень печально. А «кракен» вызывает такое же течение, как другие «омикроны», которое гораздо легче, чем было при «дельте», — полагает ученый.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По оценке Ризванова, несмотря на то, что эффективность вакцин при «кракене» снижается, они все равно остаются достаточно эффективными, чтобы сдерживать бесконтрольное распространение вируса.

— Если говорить о конкуренции между коронавирусом и вирусом гриппа, то ее нет. Если человек переболел одним вирусом, его организм ослаб и становится более уязвимым для другой инфекции. В этой связи можно получить подряд несколько серьезных заболеваний, — подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно о выявлении «кракена» на территории России. По данным Роспотребнадзора, первый случай заражения зафиксирован в Пензенской области.



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Айрат Назипов