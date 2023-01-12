Продажи «Соллерса» в 2022 году были в 2,4 раза выше рынка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Продажи автомобилестроительной группы «Соллерс» в России в декабре выросли в годовом выражении в 1,7 раза (на 67,7%), к ноябрю — в три раза. По итогам минувшего года продажи компании снизились лишь на 24,7% — это в 2,4 раза лучше рынка, упавшего на 58,8% — до 697,37 тыс. легковых машин и LCV, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В декабре «Соллерс» реализовал более 11 тыс. автомобилей, из них 10,7 тыс. УАЗы, 261 автомобиль Ford Transit из оставшихся запасов после прекращения производства и первые 14 LCV из линейки «Соллерс», выпускаемых локально с конца ноября.

Доля группы на российском рынке в декабре взлетела до 17,2% (+12,1 п.п. и +9,3 п.п. к ноябрю). Доля компании за год увеличилась на 2,6 п.п., до 5,8%.

В январе группа «Соллерс» возобновила производство легких коммерческих грузовиков (LCV) на своем заводе «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Речь идет о производстве автомобилей на базе моделей полукапотного китайского JAC Atlant массой 2,5—4,2 тонны и бескапотного Argo массой 2,5—3,5 тонны.



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Маргарита Головатенко