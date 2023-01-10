«Соллерс» возобновил выпуск коммерческих автомобилей на заводе в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Группа «Соллерс» возобновила производство легких коммерческих грузовиков (LCV) на своем заводе «Соллерс Алабуга» в Татарстане. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что речь идет о производстве автомобилей на базе моделей полукапотного китайского JAC Atlant массой 2,5-4,2 тонны и бескапотного Argo массой 2,5-3,5 тонны.

На предприятии также рассказали о подготовке к старту производства по технологии полного цикла: «запущен процесс по модернизации и настройке оборудования, выстраиваются технические и технологические решения».

Фото: tatarstan.ru

Производство ООО «Соллерс» в Татарстане за 11 месяцев рухнуло на 83%. С апреля компания остановила производство автомобилей под брендом Ford в Елабуге. В ОЭЗ «Алабуга» выпускались легкие коммерческие грузовики Ford Transit. Однако после начала спецоперации на Украине с группой отказался работать партнер из США — Ford Motor Company.

На Восточном экономическом форуме гендиректор «Соллерс» Николай Соболев заявил, что холдинг выводит на рынок собственный бренд. В Елабуге будут выпускать новые модели LCV под маркой «Соллерс». Рассматривается выпуск двух модификаций: автомобили бескапотной и полукапотной компоновки. Общий объем инвестиций в проект с учетом инвестиций «Соллерс Алабуга» и инвестиций компаний-поставщиков составит более 5,5 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин