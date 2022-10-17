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В Казани эвакуируют 18-ю школу

13:40, 17.10.2022
В Казани эвакуируют 18-ю школу
Фото: realnoevremya.ru

В Казани проходит эвакуация в школе №18 по улице Муштари. Об этом «Реальному времени» стало известно от очевидцев.

На прошлой неделе эвакуация прошла в казанском Энергоуниверситете, радиомеханическом колледже. В минувший вторник ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Правоохранители начали проводить проверки.

Фото: vk.com/18engschool

О том, насколько реальную угрозу несут «минирования», правильно ли реагируют правоохранители, скольких «информаторов» находят, можно ли все-таки расслабиться и причем здесь искусственный интеллект, в интервью «Реальному времени» рассказывал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

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Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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