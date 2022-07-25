Власти Татарстана продлили программу цифровой трансформации республики на год

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана продлили Программу цифровой трансформации республики до 2025 года. Ее целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Согласно постановлению Кабмина республики, в 2022 и 2023 годах бюджет программы предусматривает по 4,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах по 3,8 млрд рублей. Общий объем финансирования программы составит 16,8 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что власти региона приняли данную программу, стало известно 2 февраля этого года. Согласно первоначальному варианту, на 2022 год планировалось выделить более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин