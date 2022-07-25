Власти Татарстана продлили программу цифровой трансформации республики на год
Власти Татарстана продлили Программу цифровой трансформации республики до 2025 года. Ее целью является создание условий для устойчивого развития отраслей экономики, социальной сферы и госуправления путем цифровизации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.
Согласно постановлению Кабмина республики, в 2022 и 2023 годах бюджет программы предусматривает по 4,6 млрд рублей, в 2024 и 2025 годах по 3,8 млрд рублей. Общий объем финансирования программы составит 16,8 млрд рублей.
О том, что власти региона приняли данную программу, стало известно 2 февраля этого года. Согласно первоначальному варианту, на 2022 год планировалось выделить более 1 млрд рублей, в 2023 году — 974,8 млн рублей, а в 2024 году — 675,8 млн рублей.
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