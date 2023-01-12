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АО «Татэнерго» выделит полмиллиарда рублей на ремонт казанских тепловых сетей

09:54, 12.01.2023
АО «Татэнерго» выделит полмиллиарда рублей на ремонт казанских тепловых сетей
Фото: pxhere.com

В Казани реконструируют тепловые сети в разных частях города на 503,3 млн рублей. По сведениям портала госзакупок, заказчиком выступило АО «Татэнерго».

«Татэнерго» опубликовало сразу пять тендеров. Самый дорогой касается реконструкции магистральной тепловой сети №2 на улице Право-Булачной. На ремонтные работы, которые пройдут с 25 июня по 31 августа этого года, компания выделит 135,3 млн рублей.

Еще 101,7 млн рублей будет потрачено на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей по улицам Академика Сахарова и Химиков. Согласно документации, работы стартуют 1 мая и завершатся к концу лета — 31 августа.

Фото: скриншот из проектной документации

На реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей на проспекте Ибрагимова и улице Энергетиков выделят 108,6 млн рублей. Здесь работы будут вести с 10 мая по 15 августа.

Чуть меньше 84 млн рублей «Татэнерго» выделит на те же работы по улице Меридианной и на проспекте Ямашева. Там исполнитель должен приступить к выполнению задания 5 июня, а уже 15 сентября обязан завершить процесс.

Самый «дешевый» тендер касается реконструкции магистральной тепловой сети №22 по улице Закиева и внутриквартальных тепловых сетей по улицам Батыршина и Фурманова. Здесь заказчик намерен потратить 73,6 млн рублей. На этих участках работы стартуют 30 мая, а завершатся не позднее 11 сентября.

Фото: скриншот из проектной документации

Срок подачи окончания заявок вышел накануне. В ближайшее время определится победитель аукциона.

Напомним, «Реальное время» сообщало, что в Приволжском районе Казани завершилось строительство блочно-модульной котельной. Но работать она начнет только в следующем отопительном сезоне.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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