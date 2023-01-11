В Приволжском районе Казани завершилось строительство котельной

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

В Приволжском районе Казани завершилось строительство блочно-модульной котельной. Ее осмотрел мэр города Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии.

Новая котельная начнет работу в следующем отопительном сезоне и будет обеспечивать теплом 7 жилых многоквартирных домов, где проживает 630 человек, детский сад, филиал поликлиники №3 и стоматологию №9.

Строительные работы начались весной прошлого года. До начала следующего отопительного сезона будут проведены пусконаладочные работы.

Объект расположен на улице Южно-Промышленной. Раньше здесь была котельная, которая принадлежала АО «Татнефтепродукт». Она требовала капитального ремонта и обновления тепловых сетей в связи с их износом.

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

— На объекте установлено оборудование, которое производят в Беларуси, Москве и Санкт-Петербурге, где мы приобрели три котла. Можно сказать, что кроме горелок все отечественное, — сказал генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

Как отметили в «Казэнерго», кроме строительства новой котельной предприятие в этом году проведет реконструкцию трех объектов — на улицах Курчатова, 5, Жуковского, 5 и Тополевая, 6.

Напомним, что отопительный сезон в столице Татарстана стартовал 26 сентября. Изначально планировалось начать его 20 сентября, но дату сдвинули из-за теплой погоды.

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Айрат Назипов