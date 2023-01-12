Главное о коронавирусе на 12 января: «кракен» обнаружили в России, завершение пандемии COVID-19 в Белоруссии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане провели 8,2 миллиона тестов на коронавирус

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 56 человек. Всего на 12 января в республике зарегистрировано 193 954 случая коронавируса. Выздоровели за весь период 191 350 человек, за минувшие сутки — 67. Всего скончались 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 24 человека.



По данным на 11 января, в Татарстане коронавирус был выявлен у 51 человека. Всего в республике было зарегистрировано 193 898 случаев COVID-19. Кроме того, 59 человек выписаны в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 191 283 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 009 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 26 декабря — умер один человек.

В Татарстане на 12 января проведено 8 266 386 лабораторных исследований на наличие COVID-19. За прошедшие сутки специалисты провели 7 342 исследования. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составил 177,5.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новый штамм COVID-19 «кракен» не обладает высокой летальностью

За последние сутки в России выявили 4 675 случаев коронавируса, выздоровел 4 541 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 841 644, а выздоровевших — до 21 263 274. Госпитализировали за сутки 882 человека. Умерли за сутки 48 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 394 262 человека.



Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев заявил, что в России не нужно вводить дополнительные меры по защите от COVID-19 на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Китае. Свою точку зрения специалист объяснил коллективным иммунитетом россиян.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Субвариант штамма COVID-19 «кракен» впервые обнаружили в России. По информации Роспотребнадзора, первый случай заражения вирусом зафиксировали в Пензенской области. Обнаружить вирус специалистам удалось благодаря секвенированию геномов вируса, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

В Роспотребнадзоре Тюменской области рассказали о новом штамме COVID-19 «кракен». Специалисты объяснили, что данный вирус является более заразным, в отличие от своих «собратьев», и потому быстрее распространяется. Также в ведомстве добавили, что «кракен» не обладает высокой летальностью и переносится пациентами почти так же, как и другие виды штаммов COVID-19.

Британского депутата выгнали из партии за сравнение вакцинации с холокостом

В мире коронавирусом нового типа на 08.20 мск заразились 665 621 551 раз, 6 714 474 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (101 511 946). На второй строчке — Индия (44 681 807), на третьей — Франция (39 633 417), на четвертой — Германия (37 581 570), на пятой — Бразилия (36 578 865).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 098 512). За ними следуют Бразилия (695 088), Индия (530 723), Россия (386 283, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 333).



За время пандемии было сделано 13 207 202 760 инъекций вакцины против коронавируса.

Глобальные статистические данные по смертности от COVID-19, вероятнее всего, занижены. Такое мнение выразил глава всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. В ходе брифинга он рассказал, что на прошлой неделе в ВОЗ поступила информация о 11,5 тысячи летальных исходов. Гебрейесус пояснил, что 40% от общей цифры пришлось на Америку, по 30% — на Европу и Западно-Тихоокеанский регион. В заключение он добавил, что ВОЗ требует от стран предоставления достоверной статистической информации. Помимо этого, глава ВОЗ обратился к другим странам и призвал их уделить внимание вопросу полной вакцинации населения.

Также Гебрейесус заявил, что ВОЗ призывает к активизации усилий по секвенированию COVID-19. Он подчеркнул, что со времен пика волны заболевания омикрон-штаммом секвенирование вируса сократилось на 90%. Также на треть уменьшилось и число стран, которые делятся своими данными о секвенировании, добавил лидер ВОЗ. Также Гебрейесус выразил мнение, что мир не должен обманывать себя и наивно полагать, что COVID-19 исчезнет «сам по себе». В заключение он назвал секвенирование критически важным методом для выявления новых штаммов COVID-19 и их отслеживания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутата Эндрю Бриджена исключила из своих рядов правящая в Великобритании Консервативная партия. Причина заключается в том, что политик сравнил вакцинацию от коронавируса с холокостом. Главный партийный организатор Саймон Харт заявил, что Бриджен своим высказыванием «перешел черту» и причинил большую обиду. Помимо этого Харт заявил, что распространение фейк-информации о вакцинах не только наносит вред, но и забирает человеческие жизни. Сообщается, что Бриджен останется в палате общин в качестве независимого депутата.

Министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в республике закончилась пандемия COVID-19. При этом он подчеркнул, что в связи с этим не нужно расслабляться. По мнению Пиневича, сейчас для мира пришла эпоха вирусов. Министр также отметил, что на стабилизацию эпидемиологической обстановки повлияла вакцинация, которая в Белоруссии касается каждой категории населения. В заключение министр заявил, что в республике готовы ответить любым вирусам и на любые вызовы.

Фото: president.gov.by (Пиневич справа)

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Антон Гаврилов