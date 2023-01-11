Казанский вертолет «Ансат» сертифицировали в Индии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Генеральное управление гражданской авиации Индии (DGCA) валидировало сертификат типа вертолета «Ансат», сообщили в Росавиации.



— В период с 30 октября по 4 ноября 2022 года состоялся совместный визит делегаций Росавиации и DGCA на «Казанский вертолетный завод» холдинга «Вертолеты России», в ходе которого индийские коллеги детально ознакомились с производством вертолетов, — сказано в сообщении.

«Ансат» — легкий многоцелевой вертолет, предназначенный для перевозки пассажиров, может использоваться для перевозки грузов внутри кабины или на внешней подвеске, а также для поисково-спасательных, патрульных и медицинских работ.

Несколько «Ансатов» поставляли в Мексику, Зимбабве и Туркмению. В 2020 году сертификат типа вертолета был валидирован авиавластями Китая.

В декабре холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», передал для Национальной службы санитарной авиации России три вертолета «Ансат». Вертолеты поставлены по контракту с компанией «ПСБ-Лизинг».



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Маргарита Головатенко