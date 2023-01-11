Президент России заявил о стабильном состоянии экономики

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин на первом в 2023 году совещании с членами правительства заявил о стабильном состоянии экономики страны, а также ее финансовой и банковской систем:



— Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом находятся в стабильном состоянии, активно развиваются.

По его словам, есть основания надеяться, что такую динамику Россия сохранит и в 2023 году.

Сегодня в ходе совещания Путин заявил, что уровень безработицы в России по итогам 2022 года составил 3,7%:

— Мы закончили 2022 год с минимальным уровнем безработицы, сколько там, 3,7%. И с более низким уровнем, чем прогнозировалось, инфляции, — отметил российский лидер.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отчитался об уровне инфляции в стране по итогам минувшего года. Она составила 11,9%.

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Маргарита Головатенко