Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -15 градусов

В четверг, 12 января, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит -10..-15 градусов. В Казани ожидается от -10 до -12°С, в Набережных Челнах — от -11 до -13°С.

Синоптики также прогнозируют умеренный юго-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, до 11 января в Татарстане действовало штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Ночью 10 января в республике температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина