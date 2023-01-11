Новости общества

13:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о сильном юго-западном ветре в четверг

12:49, 11.01.2023
Татарстанцев предупредили о сильном юго-западном ветре в четверг
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В четверг, 12 января, в Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер. Об ухудшении погоды предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, сильный юго-западный ветер завтра возможен местами ночью и днем. Его порывы могут достигать 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Татарстане переменная облачность и умеренный юго-западный ветер. Преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -16 до -21 градуса, а на востоке до -24°С.

К концу недели в Татарстане потеплеет. Днем в пятницу и субботу, 13—14 января, ожидается от -10 до -15°С.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также