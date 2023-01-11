В РКБ Татарстана прооперируют казанца, попавшего в ДТП в Салехарде

Житель Казани попал в ДТП на вахтовом грузовике в Салехарде. После аварии его самолетами доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе РКБ.

— 47-летний мужчина вел грузовик в буран и из-за отсутствия знаков и ограждений не увидел ремонта дороги. На полной скорости грузовик мужчины влетел в трехметровую яму. Казанец с переломами таза, ног, грудной клетки был доставлен в больницу Салехарда, — отметили в РКБ.

Отмечается, что благодаря родственникам и работодателю мужчину транзитом через Москву доставили самолетами в аэропорт Казани, где его встретили врачи санавиации РКБ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас казанец находится в состоянии средней степени тяжести и готовится к операции.

Напомним, что в ноябре прошлого года врачи РКБ спасли 48-летнюю женщину, вдохнувшую морковь во время готовки. В конечном итоге врачи смогли вытащить кусок моркови без операций — эндоскопически.

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Айрат Назипов