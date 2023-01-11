Сегодня в Татарстане ожидается до -24 градусов

В среду, 11 января, в Татарстане ожидаются переменная облачность и умеренный юго-западный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -16 до -21 градуса, а на востоке до -24°С. В Казани прогнозируется от -17 до -19°С, в Набережных Челнах — от -19 до -24°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К концу этой недели в Татарстане потеплеет, сообщали в Гидрометцентре республики. Днем в пятницу и субботу, 13—14 января, ожидается от -10 до -15°С.



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Татьяна Демина