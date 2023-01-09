Морозы в Татарстане ослабнут к концу недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода без осадков, однако уже к концу этой недели ожидается потепление. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Ночью и утром во вторник, 10 января, в Татарстане температура воздуха составит от -32 до -37 градусов. Местами похолодает до -41°С. Днем ожидается от -25 до -30°С.

В среду, 11 января, ночью и утром температуры понизятся до -29—34°С, на востоке — до -38°С. Днем прогнозируется от -17 до -22 градусов, на востоке — до -25°С.

В последующие дни, 12—14 января, северный, северо-восточный ветер в Татарстане сменится западным — морозы начнут постепенно ослабевать. Осадки маловероятны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ночью в четверг, 12 января, в Татарстане ожидается от -19 до -24 градусов, а на востоке — до -28°С. В дневное время синоптики прогнозируют от -10 до -15°С, на востоке — до -19°С.

В пятницу и субботу, 13—14 января, ночные температуры в республике составят -15—20 градусов. Днем ожидается от -10 до -15°С.

Напомним, с 6 января из-за аномально холодной погоды в регионе объявили штормовое предупреждение. Действует оно до 11 января. Подробнее о деловой неделе, которая стартовала в Татарстане с большим минусом, — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина