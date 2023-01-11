Юрий Бабенко о январских матчах «Ак Барса»: «Хороший шанс проверить то, над чем мы работаем»

Фото: пресс-служба "Ак Барса"

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко в преддверии матча казанского клуба и «Авангарда» заявил, что плотный график игр в начале года дает возможность проверить то, над чем работают хоккеисты. «Мы смотрим на свою игру», — отметил он.

— Да, в январе много матчей с командами из Восточной конференции. Эта плотность дает нам хороший шанс проверить то, над чем мы работаем, посмотреть, в чем еще нужно добавить, — цитирует Юрия Бабенко пресс-служба «Ак Барса». Он напомнил, что у казанского клуба запланированы матчи «с непосредственными конкурентами по турнирной таблице».

Юрий Бабенко заявил, что игра «Ак Барса» улучшается. Тренерский состав старается «подчистить некоторые нюансы».

— Но они всегда будут, это хоккей, красиво бывает только на бумаге, — уверяет Юрий Бабенко.

Сегодня в Омске в матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет против «Авангарда». Игра стартует в 16.30.

Напомним, 9 января «Ак Барс» обыграл ХК «Сибирь» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра закончилась со счетом 3:2.



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Татьяна Демина