Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь» по буллитам

Казанский «Ак Барс» обыграл ХК «Сибирь» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил в Новосибирске и закончился победой казанцев со счетом 3:2.



Первыми в матче отличились хозяева. Никита Коротков вывел свою команду вперед на 14-й минуте встречи. Его одноклубник Александр Шаров удвоил преимущество «Сибири» в начале второго периода матча. Он реализовал большинство.

Казанцам удалось отыграться. В середине встречи гол забил Александр Радулов, а уже в третьем периоде на 46-й минуте игры Василий Токранов сравнял счет. После этого игра перешла в овертайм.

В дополнительное время команды также не выявили победителей. В серии буллитов удачливее оказались казанцы. Серия завершилась со счетом 1:2. Победную шайбу за «Ак Барс» забил Дмитрий Воронков.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, что в прошлую пятницу казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев.



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Айрат Назипов