В суде Казани допросят потерпевшего хоккеиста Бровкина

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Ново-Савиновский райсуд Казани пришел сегодня хоккеист «Ак Барса» Артур Бровкин. Ему предстоит свидетельствовать по уголовному делу об афере в статусе потерпевшего, передает с места журналист «Реального времени».



Комментировать свое дело Бровкин перед заседанием не стал. Воздержался от пояснений и его представитель Айрат Хайруллин. Лишь уточнил «Реальному времени», что ущерб его доверителю не возмещен, поэтому по делу заявлен гражданский иск.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

На скамье подсудимых — 28-летний приятель потерпевшего Максим Сидоров. По версии следствия, пользуясь доверием Бровкина, он задумал похитить его деньги. И придумал легенду об угрозах хоккеисту со стороны криминальных авторитетов из-за неверной информации о возможном исходе матчей «Ак Барса», которая не позволила выиграть при ставках на спорт. При этом приятель предложил помощь, сказал — можно уладить конфликт с братвой деньгами. Спортсмен согласился, и в итоге с апреля 2021 года по апрель 2022-го переводами и наличкой отдал Сидорову почти 5 млн рублей.

Последние 500 тысяч обвиняемый получал на парковке у ТРК «Ривьера», не подозревая, что его действия уже фиксируют оперативники угрозыска МВД Татарстана. Первоначально Сидорова и его предполагаемого сообщника Марата Хасанзянова подозревали в вымогательстве, позже выяснилось — приятель хоккеиста лишь прикрывался именем Хасанзянова, поэтому под суд он пошел один.

«Полностью признаю. Раскаиваюсь», — заявил подсудимый на прошлом заседании на вопрос судьи о признании вины.

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Ирина Плотникова