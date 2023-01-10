CAS опубликовал мотивировочную часть решения об апелляции РФС на санкции

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по апелляциям Российского футбольного союза (РФС) на отстранение сборных и клубных команд России от международных соревнований.



— Большинство членов комиссии считает, что <…> обжалуемое решение было разумным, соразмерным и, возможно, необходимым для обеспечения безопасности, надежности и упорядоченности международных футбольных мероприятий, — сказано в документах.

В мотивировочной части каждого решения подчеркивается, что Европейский футбольный союз (УЕФА) и ФИФА были вынуждены отстранить российские команды для безопасного проведения международных соревнований. Подчеркивается, что ФИФА и УЕФА не нарушили свои уставы и законы Швейцарии. Указано, что РФС и российские команды в данных обстоятельствах являются пострадавшими.

Члены комиссии выразили надежду на то, что в перспективе отстранение будет снято, а российская сторона восстановится от негативных последствий.

В РФС отметили, что ожидают от CAS официального письма с ответом по апелляциям, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.



30 декабря исполком РФС совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры. Глава РФС Александр Дюков подчеркивал, что России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года. По этой причине рабочая группа должна прорабатывать вариант, при котором это станет возможным.

В декабре РФС не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК).

Накануне СМИ сообщили, что РФС в конце 2022 года оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА на следующий год. Сумма выплаты составила 250 швейцарских франков.

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Маргарита Головатенко