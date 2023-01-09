«РБ Спорт»: РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА
Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил ежегодный взнос за членство в Европейском футбольном союзе (УЕФА) на следующий год, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, сумма выплаты составила 250 швейцарских франков.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.
30 декабря исполком РФС совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры. Глава РФС Александр Дюков подчеркивал, что России важно принять участие в чемпионате мира 2026 года. По этой причине рабочая группа должна прорабатывать вариант, при котором это станет возможным.
В декабре РФС не смог принять окончательного решения о переходе в Азиатскую конфедерацию (АФК).
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