В нижнекамском цирке рассказали, как заботятся о животных в морозы — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Работники цирка в Нижнекамске рассказали об особенностях содержания животных в сильные морозы. Животные любят жару, поэтому помещения прогревают до минимум 20 градусов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



По словам работников, температуру проверяют каждые полчаса. Двери вагонов, в которых содержатся животные, закрывают, чтобы избежать перепадов температур. Всего в цирке обитают около 50 животных. Чтобы обеспечить тепло, в каждом вагоне установлена автоматическая система отопления.

Многие граждане считают такие условия содержания животных неудовлетворительными и переживают за них. Сотрудники цирка уверяют, что причин для беспокойства нет.

В Татарстане с 6 января по сегодняшний день отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. В начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40 °С.



По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью 10 января в республике температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42 °С. Аномально холодная погода связана с влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс.



Ночью 11 января в Татарстана ожидается от -29 до -34 градусов, а в отдельных районах похолодает до -35..-40 °С. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

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Маргарита Головатенко