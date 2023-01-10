В Татарстане в январе среднесуточные температуры отклонялись от климатической нормы на 13—23°С

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 6 января по сегодняшний день отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. Об этом рассказали в Гидрометцентре республики.

Там напомнили, что в начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40°С. «Подобные понижения температуры воздуха, обусловленные ультраполярным вторжением арктического воздуха в республику, отмечаются сравнительно редко», — заявили в Гидрометцентре Татарстана.

В качестве примера там напомнили о зиме в конце 1970-х годов. 1 января 1979 года на северо-востоке Татарстана, в Агрызском районе, температура воздуха опустилась до -52 градусов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Гидрометцентра Татарстана, ночью 10 января в республике температура воздуха опускалась до 30—38 градусов мороза, в восточных районах — до -42°С. Аномально холодная погода связана с влиянием ультраполярного вторжения воздушных масс.



Напомним, ночью 11 января в Татарстана ожидается от -29 до -34 градусов, а в отдельных районах похолодает до -35... -40°С. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.



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Татьяна Демина