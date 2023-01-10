Глобальный ущерб от стихийных бедствий в 2022 году сократился на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Совокупный ущерб мировой экономики от стихийных бедствий в 2022 году сократился примерно на 15% в сравнении с 2021 годом, он составил около $270 млрд против $320 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные крупнейшей перестраховочной компании мира — германской Munich Re.



Объем застрахованных убытков почти не изменился и составил $120 млрд. В 2022-м экономический ущерб находился на уровне среднего показателя за предыдущие 5 лет, тогда как застрахованные убытки оказались существенно выше среднего ($97 млрд в 2017—2021 годах).

Как отметил член совета директоров Munich Re Томас Блюнк, природные катастрофы особенно сильно сказываются на гражданах беднейших стран. По этой причине особенно важны предупредительные меры и финансовая защита.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Самым разрушительным событием минувшего года стал ураган «Иэн», который в сентябре обрушился на побережье Флориды. Экономические потери в результате него достигли $100 млрд. На втором месте — наводнение в Пакистане, вызванное рекордными по объему осадков муссонами. Жертвами наводнения стали около 1,7 тыс. человек, а прямой ущерб составил не менее $15 млрд.

В апреле 2022 года на Филиппинах случился тропический шторм «Меги», который унес жизнь 172 человек. Сумму ущерба оценивали в более чем $13,5 тысячи.



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Маргарита Головатенко