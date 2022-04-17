В результате шторма «Меги» на Филиппинах погибли 172 человека

Число погибших от тропического шторма «Меги» на Филиппинах увеличилось до 172 человек. В общей сложности пострадали более 2 млн местных жителей.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий республики, в 909 эвакуационных центров переместили свыше 395,9 тысячи человек. Заранее эвакуировались 33,4 тысячи граждан. Циклон охватил девять регионов.

В результате шторма повреждены 9,7 тысячи домов. По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в 709,5 тысячи песо ($13,5 тысячи). Также стихия повредила 240 дорог и девять мостов. В 76 городах наблюдаются перебои с электроснабжением, еще в трех — с водоснабжением, сообщает ТАСС.

Ранее несколько десятков жизней унес тайфун, произошедший на Филиппинах в декабре. О надвигающейся стихии заранее предупреждала Метеорологическая обсерватория Гонконга.

Диана Жиленкова