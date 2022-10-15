«Татнефть» выкупила убыточный завод по переработке шин в Кемерово

Два дочерних предприятия ПАО «Татнефть» стали владельцами убыточного кемеровского завода «Эко Таун», который занимается переработкой шин в резиновую крошку и ее дальнейшей продажей. Сейчас «Татнефть-Актив» владеет 99% уставного капитала предприятия, оставшийся процент принадлежит другой «дочке» «Татнефти» — ООО «ТНГ-Алгис».

Переработка до 10 000 тонн шин в год

Как указано на сайте «Эко Тауна», предприятие перерабатывает только крупногабаритные шины, которые повсеместно используются на угольных срезах Кузбасса. Таких завод способен переработать до 10 тысяч тонн в год. Результатом работы, по заявлению предприятия, является высококачественная резиновая крошка с повышенным содержанием каучука и ценой на уровне продукции из автомобильных шин.

Продукцией «Эко Тауна» является сама резиновая крошка фракцией от 0,1 до 6 мм, а также крупная и мелкая резиновая чипса. Первую можно использовать, например, при создании спортивных или детских площадок — многие из нас знакомы с прорезиненными покрытиями в этих местах.

Также резиновая крошка нашла свое применение и в дорожном строительстве. При ее добавлении получается так называемый резиновый асфальт, который является главным рынком сбыта резиновой крошки в США. Отмечается, что использование рубленной резины в дорожном строительстве помогает увеличить устойчивость асфальта к появлению трещин.

Убытки идут из года в год

Огромный рынок сбыта и потенциал резиновой крошки, тем не менее, не дают «Эко Тауну» хороших финансовых показателей. Так, например, в первый год своего существования предприятие показало выручку 3 миллиона рублей, но уже в следующем году она выросла в более чем 6 раз — до 19 миллионов.

Лучшим с точки зрения выручки для «Эко Тауна» оказался 2020 год, когда предприятие смогло заработать 33 миллиона рублей. Для сравнения, примерно столько же в 2019 году был готов выделить бюджет Татарстана только на разработку документации по строительству крытого ледового дворца в Казани и крытого катка в Набережных Челнах, а также на реконструкцию медицинского колледжа в автограде.

Финансовые показатели ООО «Эко Таун» с 2017 по 2021 годы в млн рублей. Подготовлено: «Реальное время» на основе данных базы «СПАРК-Интерфакс»

При многомиллионной выручке «Эко Таун» еще ни разу с момента своего появления не отчитывался о положительных значениях чистой прибыли — из года в год предприятие заявляет об убытках. Ближе всего к положительной прибыли завод был в 2019 году, когда ушел в минус всего на 153 тысячи рублей. А вот уже на следующий год отметился не только рекордной выручкой, но и рекордными убытками в 2,93 миллиона рублей.

За 2021 год результаты деятельности завода такие: выручка — 28 миллионов рублей, убыток — 1,57 миллиона. Данных за текущий год по понятным причинам еще не представлено. Среднесписочная численность сотрудников, по данным на конец прошлого года, 10 человек.

Зачем резиновая крошка «Татнефти»?

Несмотря на то, что резиновая крошка нашла широкое применение в дорожном строительстве, она не обошла стороной и нефтехимическую отрасль. Помимо каких-то очевидных теплоизоляционных покрытий, полезных в местностях с низкими температурами, крошка определенных фракций также используется в качестве сорбента для сбора сырой нефти и жидких нефтепродуктов с поверхности воды и почвы, для тампонирования скважин и гидроизоляции зеленых пластов.

Использование сорбента из резиновой крошки показывает достаточно высокую эффективность при устранении последствий аварий, связанных с разливом нефти. Антропогенные, то есть созданные при участии человека, загрязнения нефтью составляют, по некоторым оценкам, до 95% всех загрязнений нефтью, оставшиеся 5% — естественное просачивание углеводородов через грунт или породу.

Фото: скриншот статьи «Применение резиновой крошки в качестве нефтяного сорбента при аварийных разливах нефти (на примере Оренбургской области)» за авторством Т.Ф. Тарасовой, Д.И. Чапалды, Ю.Р. Абдрахимова

Использование сорбентов при очистке от нефтяных загрязнений водной поверхности еще в 2007 году ученые называли основным способом удаления углеводородов. При разработке сорбентов учитывается большое количество различных параметров. Среди них эффективность сорбции, экологическая чистота при производстве сорбентов и экологическая безопасность при их использовании, а также ряд других параметров. Так, из-за многообразия химического и структурного строения достаточно большой популярностью пользуются каучуки, которые как раз и содержатся в резиновой крошке.

При этом, отмечают ученые, после использования резинового порошка в качестве сорбента его можно использовать в качестве наполнителя для дорожного покрытия. При этом, по оценкам ученых, использование измельченного каучука в качестве сорбента хоть и уступает по своим показателям ряду других сорбентов, но по экономическим соображениям находится в числе лидеров — это один из наиболее дешевых сорбентов.

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Артем Гафаров