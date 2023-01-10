В 2023 году в Татарстане капитально отремонтируют 92 многоквартирных дома — 62 из них в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За 2023 год в Татарстане планируют отремонтировать 92 многоквартирных дома, из которых 62 — в Казани. Их список утвердил Кабмин республики.

В перечне пять домов на 588 квартир и 1 418 жителей в Авиастроительном районе Казани. Капремонт проведут в зданиях по адресам: ул. Гудованцева, 22 и 22а; ул. Дементьева, д.28 корпус 2; ул. Челюскина, 27 и 27а. В них заменят полотенцесушители и радиаторы.



В Вахитовском районе Казани в этом году капитальный ремонт проведут в семи многоквартирных домах по адресам: ул. Амирхана Еники, 3; ул. Ахтямова, 26; ул. Татарстан, 9, 49 и 66; ул. Чехова, 53 и ул. Япеева, 13а. В них 820 квартир, в которых проживают 1 520 человек. Заменить намерены полотенцесушители и радиаторы.

Десять домов отремонтируют в Кировском районе Казани — в них заменят отопительные приборы. Работы пройдут по адресам: ул. Адмиралтейская, 21; ул. Железнодорожников, 19а и 20; ул. Ильича 36 и 42; ул. Кулахметова, 5; ул. Николая Столярова, 35; ул. Поперечно-Базарная, 59 и 72; ул. Хибинская, 10а.

В Московском районе Казани отремонтируют 17 домов, в которых распложены 1 057 квартир с 2 660 жильцами. Там заменят полотенцесушители и радиаторы. Дома, в которых запланирован капремонт, находятся по адресам: проспект Ибрагимова, 38 и 67; ул. Бакалейная, 46; ул. Воровского 17 и 19; ул. Восстания, 46, 58, 71, 91 и 110; ул. Восход, 3а; ул. Гагарина, 48; ул. Гудованцева, 11; ул. Декабристов, 108, 203 и 205; ул. Химиков, 45.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Четыре дома отремонтируют в 2023-м в Ново-Савиновском районе Казани — в них 464 квартиры, в которых проживают 1 219 человек. Объекты расположены по адресам: ул. Фатыха Амирахана, 25 и 51; ул. Восстания, 22а и ул. Маршала Чуйкова, 29а.

Десять домов капитально отремонтируют в Приволжском районе Казани — в них расположена 361 квартира с 834 жильцами. Они находятся по адресам: ул. Авангардная, д. 68, к. 2; ул. Братьев Касимовых, 38, 74 и 80; ул. Яшь кыч, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д и 1е.

В Советском районе Казани капитальный ремонт в этом году проведут в девяти домах на 474 квартиры. Проживают в них 1 340 горожан. Работы пройдут по адресам: ул. Водострой, 4 и 7; ул. Главная, д. 43, к. 13; ул. Круговая, д. 14, к. 1; ул. Минская, 28 и 30, ул. Мира, 31; ул. Советская 8 и 14.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в 2023 году капитально отремонтируют 13 домов. В общей сложности в них находится 2 310 квартир, в которых насчитывается 4 930 жильцов.

В Елабуге капитальный ремонт планируют провести в доме по ул. Марджани, 12.Там в 135 квартирах живут 383 человека.

В Зеленодольском районе Татарстана капремонт в 2023 году запланирован в восьми домах. В них находится 479 квартир, в которых проживают 862 гражданина.

Еще восемь домов капитально отремонтируют в Нижнекамском районе Татарстана. В общей сложности в них расположены 663 квартиры с 1 439 жильцами.

В начале года в Минстрое Татарстана сообщили, что за 12 месяцев капитально отремонтируют 716 многоквартирных домов. Работы затронут 159 110 жителей в 42 муниципальных образованиях республики.

Также Кабмин Татарстана повысил с 1 января 2023 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Он составит 6,95 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина