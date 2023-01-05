В 2023 году в Татарстане 716 многоквартирных домов ожидают капитальный ремонт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году в рамках реализации краткосрочного плана Татарстана пройдет капитальный ремонт 716 многоквартирных домов, сообщает Минстрой республики. Безопасные и благоприятные условия проживания будут обеспечены для 159 110 граждан в 42 муниципальных образованиях региона.

Объем финансирования на капитальный ремонт домов в 2023 году составит 6 млрд рублей, а работы затронут площадь в 4,3 млн кв. м.

За минувший год в рамках реализации краткосрочного плана в Татарстане отремонтировано 740 многоквартирных домов в 40 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования этих работ составил 6,32 млрд рублей. Свои жилищные условия улучшили более 184 тыс. жителей республики.

Фото: pxhere.com

В рамках капитального ремонта в домах заменили 207 лифтов, признанных непригодными для эксплуатации. Также отремонтировано более 269 тыс.кв. м кровли в 284 домах, более 967 тыс.кв. м фасада в 372 домах. Помимо этого, проведена замена более 1 млн погонных метров внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.



Также в 2023 году в республике планируется реализовать шесть программ по строительству и ремонту 650 соцобъектов на общую сумму в 3 млрд рублей. Самый большой объем работ придется на линию Минобрнауки.



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Артем Гафаров