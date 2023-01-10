В Казани снова отравились угарным газом — на этот раз два человека

Утром во вторник, 10 января, в Казани в дачном доме №526 СНТ «Лагерная» два человека отравились угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Пострадали мужчина 1988 года рождения и женщина 1987 года рождения. Их госпитализировали с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» в городскую клиническую больницу №7 Казани.

По предварительным данным, отравление угарным газом произошло от камина в дачном доме. Причина происшествия устанавливается.



С 1 по 10 января 2023 года в Татарстане от отравления угарным газом пострадали 16 человек. Среди них четыре ребенка.



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Илина Хакимова