С начала года в Татарстане угарным газом отравились 10 человек

С 1 по 8 января 2023 года в Татарстане зарегистрировано четыре случая отравления угарным газом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.



Как отметили в МЧС, в новогодние праздники с начала года от угарного газа пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка.

Фото: realnoevremya.ru

Отметим, что два последних случая произошли в воскресенье, 8 января. Первый инцидент случился в Казани, в квартире жилого дома №28/2 на улице Батыршина. С отравлением угарным газом были госпитализированы три человека, в том числе один ребенок.

В тот же день в квартире жилого дома по улице Нефтяников, 28 в Азнакаево два человека отравились угарным газом. Их доставили в местную ЦРБ.



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Айрат Назипов