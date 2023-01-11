Исследование: 32% казанцев считают себя суеверными

32% жителей Казани считают себя суеверными. Еще 42% к таковым себя не относят. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса SuperJob.

Аналитики также выяснили, что в Казани 38% опрошенных женщин считают себя суеверными. В случае с мужчинами этот показатель немного меньше (26%). Таким образом, исследователи узнали, что в Казани суевериям больше привержены представительницы прекрасного пола.



Помимо этого, специалисты узнали, что суеверных людей больше среди представителей некоторых профессий. Так, среди медсестер данный показатель равен 46%, а в сфере продавцов-консультантов — 38%. Еще 30% суеверных граждан относятся к профессии менеджеров по туризму и квалифицированным рабочим (30%).

Фото: pixabay.com

В топ-5 наиболее суеверных специальностей попали HR-менеджеры, врачи, водители (27%), менеджеры по продажам и разнорабочие (26%), а также региональные представители.

Самый маленький процент суеверных среди тех, кто работает в сфере программирования. Также мало таких среди менеджеров по маркетингу (13%) и аналитиков (12%).

Напомним, что в ноябре 2020 года Казань оказалась одним из наименее суеверных городов России. В исследовании агентства Zoom Market столица Татарстана оказалась на 22-м месте, заняв пятое место с конца.

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Антон Гаврилов