Казань вошла в пятерку наименее суеверных городов России

Казань оказалась одним из наименее суеверных городов России. В исследовании агентства Zoom Market столица Татарстана заняла 22-е место, оказавшись пятой с конца.

В агентстве отмечают, что опрос проводился по телефону. Респондентам задавали всего три вопроса: «Верите ли в приметы?» «В какие?» «Считаете ли вы себя суеверным?». Всего социологи опросили 3120 человек.

Самыми суеверными стали Вологда, Иваново, Брянск, Омск и Краснодар.

В пятерке наименее суеверных, кроме Казани, Томск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Самые популярные приметы среди опрошенных: постучать по дереву (24%), плевать через левое плечо (19%), черная кошка перебежала дорогу (14%), присесть на дорожку (11%), не передавать через порог (9%), рассказал коммерческий директор агентства Андрей Штыров.