В суде Казани стартует закрытый процесс по делу о «дареном» младенце

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани приступает к рассмотрению дела 23-летней матери, которую обвиняют в незаконной передаче чужим людям своего новорожденного сына. Как выяснило «Реальное время», сделка была заключена в декабре 2020-го, когда малышу было всего три недели. Но уже через пару месяцев новым родителям он оказался не нужен.



Накануне процесса в пресс-службе райсуда сообщили — сегодняшнее и все последующие заседания по делу будут проходить в закрытом режиме. Такое решение председательствующий по делу судья Шамиль Сунгатуллин принял после изучения материалов дела.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Тем не менее в общедоступной базе суда отражена фамилия обвиняемой по пунктам «б» и «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа и иные сделки в отношении несовершеннолетнего и лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии) — это София Акопян. По данным источников «Реального времени», она родилась в пригороде Казани, в данный момент безработная. Ранее привлекалась лишь к административной ответственности. Теперь ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Общаться с журналистами подсудимая сегодня отказалась. Ее адвокат Ильяс Гарафиев в разговоре с журналистом «Реального времени» сообщил: защита пока не готова комментировать даже позицию по делу.

При утверждении обвинения по делу прокуратура Татарстана сообщала версию следствия: расстаться с новорожденным его мать решила «ввиду тяжелого материального положения» — дала объявление о поиске новых родителей и вступила в сговор с двумя жителями Пятигорска. Мужчина и женщина прилетели в Казань вдвоем, а улетели уже с малышом, на которого было получено свидетельство о рождении по сфальсифицированным документам.

Передача ребенка была безвозмездной, поделился версией силовиков старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Впрочем, согласно санкции части 2 статьи 127.1 УК РФ, прибыльность сделки, предметом которой является человек, на юридическую квалификацию действий преступника не влияет.

Ожидается, что сегодня на судебном заседании огласят обвинение и перейдут к допросу потерпевшей стороны. Этот статус в непростом деле получила одна из сотрудниц отдела опеки и попечительства Ново-Савиновского района Казани, которой поручено защищать интересы малолетнего ребенка.