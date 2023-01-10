Эстония подготовит к концу января план конфискации российских активов

Эстония представит к концу января юридический план ареста российских активов. Страна намерена передать замороженные средства Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Официальный представитель МИД Эстонии Михкель Тамм заявил, что законодательная база будет создана к концу этого месяца в связи со сделанным в декабре поручением правительства разработать план конфискации активов.

По данным агентства, Эстония намерена представить план к тому времени, когда Европейская комиссия (ЕК) разработает соглашение для всего Евросоюза о том, как распорядиться €300 млрд из резервов Центробанка России, а также средствами замороженных активов российских лиц, попавших под санкции.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, в начале этого месяца сообщалось, что правительство Германии поддерживает требование Украины использовать заблокированные российские активы, если союзники по Евросоюзу поступят так же.

Глава МИД страны Анналена Бербок настаивает на том, что страны Европы должны рассмотреть возможность конфискации хотя бы части замороженных активов. Вместе с этим министр финансов ФРГ Кристиан Линднер относится к этой идее с большей осторожностью.

— Он обеспокоен тем, что конфискация активов российского Центрального банка может создать опасный прецедент и привести европейские власти к юридическим проблемам, — говорится в статье.

В ноябре сообщалось, что в Европейском союзе хотят рассмотреть вопрос о возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины.

— Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины, — говорится в публикации.

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Максим Кокунин