Турпоток в Татарстане в новогодние праздники превысил прошлогодний показатель на 13%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в период новогодних праздников туристический поток составил 160 тыс. человек, что превышает показатель годом ранее на 13%, сообщили в Госкомитете республики по туризму.



Самыми посещаемыми местами стали Казанский кремль (190 тыс. человек, +18% к предыдущему году), остров-град Свияжск (38 тыс. человек, +17%), Великий Болгар (9,5 тыс. человек, +31%), Елабуга (7,5 тыс. человек, +10%).

В столицу Татарстана в новогодние каникулы прилетели туристические чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга (по четыре рейса). 2 января в Казань прибыл туристический поезд из Саратова.

Резиденцию Кыш Бабая в Новом Кырлае посетили 5 тыс. человек (+25% к предыдущему году). В период с 31 декабря по 8 января загрузка гостиниц составляла 76%, а с 3 по 7 января — 95%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 25 декабря по 8 января Казанский кремль посетили более 230 тысяч человек. Еще 200 тысяч из них побывали на ярмарке во дворе Присутственных мест. В дни каникул на территории музея-заповедника проводилась экскурсионная программа. Ею воспользовались 27 тысяч человек.

Напомним, жители и гости Республики Татарстан 10 января смогут бесплатно посетить музеи Казанского кремля. В порядке живой очереди посетителей примут в Музее истории государственности татарского народа и РТ.



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Маргарита Головатенко