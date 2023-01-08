10 января вход в музеи Казанского кремля будет бесплатным

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители и гости республики Татарстан 10 января смогут бесплатно посетить музеи Казанского кремля. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Сообщается, что в порядке живой очереди посетителей примут в музее истории государственности татарского народа и РТ. Также откроет свои двери и музей естественной истории РТ, выставочный зал «Манеж» и музей исламской культуры.

— Вход в центр «Эрмитаж-Казань» будет осуществляться по сеансам каждые полчаса с 10:00 до 17:00. Максимальное количество посетителей одного сеанса — 30 человек, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

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Антон Гаврилов