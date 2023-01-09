В Казани наблюдается самый высокий рост цен на ЖКУ в Татарстане — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

С 1 декабря 2022 года по всей стране, в том числе и в Татарстане, в среднем на 9% были повышены тарифы на ЖКУ. В зимних счет-фактурах уже изменились суммы за воду, газ, свет, тепло и вывоз мусора.

— В отопительный период особого внимания требует вопрос учета потребленных ресурсов теплоснабжения и корректность счетов, предъявляемых жителям, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском заседании правительства.

Внеплановые повышения связаны с состоянием тепловых сетей. В республике они изношены более чем наполовину. Средства пойдут на обновление инфраструктуры.

С учетом специфики городов и районов везде суммы разные. Самый заметный рост (10—12%) — в Казани и еще 29 муниципалитетах. В одних повышение связано со строительством очистных сооружений, в других — с тратами на энергию в домах с электроплитами, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рустам Минниханов сегодня отметил, что в период отопительного сезона жителям республики важно объяснить причины роста платежей. Он поручил Минстрою РТ, главам администраций районов и руководителям соответствующих организаций обеспечить правильность начислений оплаты счетов за коммунальные услуги.

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Маргарита Головатенко