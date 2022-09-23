Минэкономики России объявило о повторной индексации тарифов ЖКУ в этом году

Индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг пройдет на восемь месяцев раньше запланированного — 1 декабря 2022 года. В этом году тарифы ЖКУ будут повышены дважды: первая индексация была 1 июля, повторная — 1 декабря, сообщило Минэкономики.

Уточняется, что следующая индексация тарифов запланирована только через полтора года — в июле 2024-го. Предельный уровень индексации тарифов ЖКУ с 1 декабря не превысит 9%, а тарифы на газ для населения и промышленности вырастут на 8,5%.

Изменение стоимости затронет холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и твердые коммунальные отходы. Средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года — на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года — на 221 рубль в месяц, передает «Коммерсант».

Исследование, проведенное в начале сентября, показало, что Татарстан занял 26-е место среди российских регионов по доле расходов жителей на ЖКХ в 2021 году. В среднем семья из республики в прошлом году тратила на оплату ЖКУ и топлива 9,6% от общего объема своих трат — они составили 4 643 рубля. За год расходы выросли на 0,4 п.п.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина