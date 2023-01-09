Билялетдинов о победе «Ак Барса» над «Сибирью»: «Я доволен ребятами»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата. Он остался доволен командой, несмотря на неудачное начало матча:



— Начали не совсем так, как хотели. Пропустили шайбу, которая не была сложной, к сожалению, потеряли концентрацию перед воротами. Потом в большинстве соперник сыграл хорошо, а мы — неудачно. Но должен сказать, что команда продолжала играть, играли ребята правильно, мы прибавили в движении, в агрессии. Четыре раза играли в меньшинстве, если не ошибаюсь, ребята выдержали — молодцы. Я доволен ими.

На вопрос о том, не беспокоит ли тренера отсутствие побед с более крупным счетом, Билялетдинов ответил, что «сейчас много забивать особенно не дают»:

— Ребята пытаются, и возможности для голов у нас есть, это важно. Постараемся забивать побольше.

«Ак Барс» сегодня обыграл ХК «Сибирь» по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил в Новосибирске и закончился победой казанцев со счетом 3:2.

Напомним, что в прошлую пятницу казанский «Ак Барс» обыграл «Витязя» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев.



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Маргарита Головатенко