Приговоренный к пожизненному сроку за стрельбу в пермском вузе Бекмансуров подал апелляционную жалобу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приговоренный к заключению за стрельбу в пермском университете Тимур Бекмансуров подал апелляционную жалобу на решение суда, сообщает ТАСС.



В настоящее время суд оповещает всех участников процесса. Рассмотрение будет назначено не раньше февраля, сообщили изданию в пресс-службе Пермского краевого суда.

Фото: скриншот видео/соцсети

Напомним, Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете утром 20 сентября 2021 года. Погибли шесть человек. Еще 40 граждан пострадали. Разбирательство в суде длилось четыре месяца. Родственники погибших и пострадавших поддержали прокурора и просили для Бекмансурова пожизненное.

Напомним, 29 ноября Бекмансуров выступил с последним словом, в котором попросил суд не применять в отношении него меру в виде пожизненного заключения под стражу. Он просил учесть инвалидность и положительные характеристики, а также свое полное раскаяние.

Суд назначил Бекмансурову пожизненный срок 28 декабря. Его признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц.



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Маргарита Головатенко