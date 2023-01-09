В Казани из-за морозов ввели особый режим работы общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

На автотранспортных предприятиях в Казани из-за сильных морозов ввели особый режим, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



По данным МЧС республики, сегодня и завтра ожидается -31—36, местами до -41 градуса. На предприятиях сформировали дежурные смены и определили ответственных работников. Ночью каждые два часа будут заводить и прогревать автобусы. Днем в том же режиме будут прогревать резервный транспорт, который будет готов выйти на маршруты в случае необходимости.

Как сообщает МУП «Метроэлектротранс», на электротранспорте проводят дополнительную диагностику отопительных приборов, электроники и пневмосистемы. Ночью работали усиленные бригады техников, которые каждые два часа подключали к питанию подвижной состав и следили за работоспособностью всех систем.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Согласно прогнозу, в Татарстане в ближайшие дни сохранится аномально холодная погода без осадков, однако уже к концу этой недели ожидается потепление.

В ночь на понедельник, 9 января, на крайнем востоке Татарстана две метеостанции — Муслюмово и Бавлы — зарегистрировали -41°С. Как заявили в Гидрометцентре республики, такая температура воздуха «соответствует критериям опасного метеорологического явления «сильный мороз».

От переохлаждения и обморожения в Татарстане с 31 декабря по 9 января пострадали 126 человек. Из них госпитализированы 95 пациентов.

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Маргарита Головатенко